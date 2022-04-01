Общественный транспорт в Норильске поедет по новой системе
Рабочая группа при правительстве России разработала модель, которая улучшит систему общественного транспорта Норильска. Курировали исследование специалисты муниципалитета, транспортного департамента Заполярного филиала (ЗФ) "Норникеля", Агентства развития Норильска (АРН) и ВЭБ.РФ.
Новая модель касается первостепенно тех маршрутов, которые уже есть сейчас, а также размещений остановок, графиков движения и количества автобусов.
Для "Норникеля" участие в подобных программах – одно из приоритетных направлений для создания комфортной городской среды для своих нынешних и будущих сотрудников. По словам заместителя директора ЗФ "Норникеля" по персоналу и социальной политике Анастасии Перфильевой, сейчас все крупные корпорации нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно привлекать трудовые ресурсы. "Огромный вызов сегодня для таких компаний – обеспечить достойные условия жизни и работы персонала, и думаю, что все они так или иначе будут улучшать ценностные предложения для сотрудников. Чтобы, приходя в компанию, люди четко понимали свой карьерный трек, имели условия для жизни и социальный пакет", – подчеркнула Перфильева.
В этом году "Норникель" собирается привлечь в семь раз больше специалистов, чем годом ранее. "В 2021 году мы уже привлекли на работу более 1 тысячи 500 новых иногородних сотрудников, а в 2022 году открываем более 5 тысяч вакансий. Мы делаем все возможное, чтобы сотрудникам было интересно и комфортно приезжать на работу на предприятия компании: речь идет не только про увеличение заработной платы, но и про создание условий для комфортного проживания в городах присутствия компании", - рассказала вице-президент по кадровой политике "Норникеля" Дарья Крячкова.