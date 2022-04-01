Общественный транспорт в Норильске поедет по новой системе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рабочая группа при правительстве России разработала модель, которая улучшит систему общественного транспорта Норильска. Курировали исследование специалисты муниципалитета, транспортного департамента Заполярного филиала (ЗФ) "Норникеля", Агентства развития Норильска (АРН) и ВЭБ.РФ.

Новая модель касается первостепенно тех маршрутов, которые уже есть сейчас, а также размещений остановок, графиков движения и количества автобусов.

Для "Норникеля" участие в подобных программах – одно из приоритетных направлений для создания комфортной городской среды для своих нынешних и будущих сотрудников. По словам заместителя директора ЗФ "Норникеля" по персоналу и социальной политике Анастасии Перфильевой, сейчас все крупные корпорации нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно привлекать трудовые ресурсы. "Огромный вызов сегодня для таких компаний – обеспечить достойные условия жизни и работы персонала, и думаю, что все они так или иначе будут улучшать ценностные предложения для сотрудников. Чтобы, приходя в компанию, люди четко понимали свой карьерный трек, имели условия для жизни и социальный пакет", – подчеркнула Перфильева.

В этом году "Норникель" собирается привлечь в семь раз больше специалистов, чем годом ранее. "В 2021 году мы уже привлекли на работу более 1 тысячи 500 новых иногородних сотрудников, а в 2022 году открываем более 5 тысяч вакансий. Мы делаем все возможное, чтобы сотрудникам было интересно и комфортно приезжать на работу на предприятия компании: речь идет не только про увеличение заработной платы, но и про создание условий для комфортного проживания в городах присутствия компании", - рассказала вице-президент по кадровой политике "Норникеля" Дарья Крячкова.