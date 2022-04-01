Совокупная прибыль предприятий АПК Тюменской области за год составила почти 6,7 млрд рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Агропромышленный комплекс Тюменской области выстоит в условиях экономических санкций объединенного Запада, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона" 21 апреля.

"У нас нет другого пути, как только выстоять и выйти из этой ситуации еще более сильными, - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста из Сорокино. - Давайте объективно посмотрим на ситуацию - агропромышленный комплекс устойчиво развивается несколько последних лет. Санкции в 2014 году вводились. Были сложности, связанные с пандемией, хотя пандемия меньше всего отразилась на АПК, потому что предприятия сельского хозяйства работали, и все показали хорошие результаты. По итогам прошлого года совокупная прибыль предприятий сельского хозяйства составила почти 6,7 млрд рублей. Отрасль достаточно экономически эффективна".

Последние десятилетия в регионе успешно реализуются инвестиционные проекты – и маленькие, и средние, и масштабные даже в размерах страны. Это, как отметил губернатор, более всего свидетельствует о том, что люди верят, что их затраты окупятся.

"Люди считают свои деньги и понимают, что эти проекты окупаемые, - сказал губернатор. – Есть долгосрочная система мер государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях. Люди верят, что эти инвестиции окупятся со сроком 7 и даже 10 лет. Я хорошо информированный оптимист и уверен, что перспективы у агропромышленного комплекса, у всего, что связано с производством продукции ее переработкой, хорошие".

Губернатор допустил, что санкции могут ужесточаться. "Будем решать проблемы по мере их поступления, - сообщил он. – Скажу языком спортсмена – наши предприятия хорошо натренированы, они в хорошей форме и имеют большой запас прочности".

Борис Олейник