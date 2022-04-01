Тюменцы смогут увидеть трансляцию Пасхального богослужения из Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пасхальное богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля проведет телеканал "Тюменское время" 23 апреля в 23 часа 45 минут, сообщает медиахолдинг "Сибинформбюро".

Увидеть трансляцию можно будет на телеканале "Тюменское время" и "Тобольское время", а также в официальных соцсетях каналов "ВКонтакте", "Одноклассниках" и YouTube.

Кроме этого прямой эфир пройдет на "Радио Вера Тюмень" - 92,4 FM.