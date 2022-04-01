Виталий Хорошавин: из-за глобального потепления Тюмень может стать приморским городом через 100 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень может стать приморским городом через 100 лет из-за изменений климата. Если растают льды Канадского арктического архипелага, Новой Земли, Гренландии, Антарктиды, но не полностью, уровень Мирового океана поднимется на 50 метров и динамика процессов потепления и таяния льдов сохранится. Природные явления отразятся и на Тюмени.

Об этом рассказал директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин на лекции "Изменение климата в Тюменском регионе" в музейном комплексе Словцова 21 апреля.

"Скорее всего, вода будет пресной. Тюмень окажется на берегу. Правобережная часть Тюмени находится на террасе, у нее высота в среднем 56 метров. Есть запас 6-8 метров. Однако если повышение уровня воды пойдет дальше, город уйдет под воду. Это может произойти, если динамика процессов потепления и таяния льдов сохранится", - говорит он.

Из-за глобального потепления Запад Сибири затронет очень серьезное повышение температуры. Это приведет к тому, что будет расти температура земли, а сухие почвы - это риск пожаров. По этой причине в 2020 году пожарами были охвачены огромные территории, в том числе и тюменского региона, добавил Хорошавин.

Западная Сибирь имеет обширные территории торфяных болот. Если болотная вода будет испаряться, это вызовет торфяные пожары. Однако повышение температуры почв, с одной стороны, положительно скажется на сельском хозяйстве. Это может привести к увеличению вегетационного сезона, расширится зона растениеводства и животноводства.

С другой стороны, изменения глобального климата повлияют на количество осадков. Это зависит от движения циклонов. Перенос воздушных масс имел субширотный характер, то есть циклоны двигались с запада на восток. В связи с глобальными климатическими изменениями сейчас преобладает меридиональный перенос воздушных масс - циклоны двигаются "змейкой" с севера на юг и обратно.

"В тюменском регионе в летний период будет выпадать до 20 процентов больше осадков. Зимой осадков будет меньше. Это приведет к нарушению стоков рек - летний сток увеличится, весенний - уменьшится" - пояснил тюменский ученый.

Такое нарушение несет опасность для сельского хозяйства, поскольку основной запас влаги почва накапливает в зимне-весенний период. Возникнут высокие риски резких перемен погоды - возврат холодов весной и раннее похолодание осенью. Но, по словам директор института наук о Земле ТюмГУ, в данном вопросе нет однозначного мнения.

Юлия Карандашева