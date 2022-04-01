Проект "Фиджитал сюртук и хвост креветки" реализуют в Тобольске с помощью мобильного приложения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Фиджитал сюртук и хвост креветки" предлагает жителям и гостям Тобольска пройти туристический маршрут и примерить виртуальные костюмы XIX века разных сословий. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала автора проекта Ольга Глухих.

Команда разработчиков создала Telegram-бот, в котором есть исторические справки о локациях маршрута: Губернский музей, торговые ряды, Дворец наместника, Тобольская мужская гимназия, Базарная площадь. На каждой туристической точке желающие могут примерить костюмы горожан Тобольска XIX века с помощью приложения Snapchat, которое дает возможность рассмотреть костюм со всех сторон.

"Мы разработали 10 костюмов разных сословий: крестьян, мещан, купечества, учителей гимназии и высшего общества - светской дамы и губернатора. Наряды адаптируются под человека. Их могут примерить как дети, так и взрослые", - отметила автор проекта.

Добавим, проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Срок реализации 2 апреля - 31 декабря.

Юлия Карандашева