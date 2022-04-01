Участницы проекта "В помощь маме" в Тюмени научились бороться со страхами

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Встреча участниц проекта "В помощь маме" с коучем и наставником Екатериной Муравьевой прошла в Тюмени. Спикер организовала занятие, направленное на проработку страхов и сложностей, с которыми сталкиваются юные мамы, рассказала, как вести себя в обществе, нести ответственность за себя и ребенка, воплощать в жизнь мечты и планы.

Как рассказали в региональном центре "Семья", спикер мероприятия Екатерина Муравьева сама стала мамой в 16 лет, поэтому она на личном примере рассказала девушкам с какими трудностями столкнулась, как продолжила образование и кем работала.

"Мы планируем провести цикл встреч с Екатериной, будем ближе знакомиться, говорить об ожиданиях, планах на будущее, преодолении сложностей, делиться чувствами. По словам самих участниц, такие встречи помогают отвлечься от повседневных рутинных забот, почувствовать поддержку, получить совет, вдохновиться, зарядиться позитивными эмоциями", - отметила руководитель "В помощь маме" проекта Анна Томилова.

Проект "В помощь маме" впервые стартовал в Тюмени в феврале 2022 года. Позже планируется положить его в основу технологии сопровождения несовершеннолетних матерей и транслировать на территории всех муниципальных образований юга области.

Любовь Голышева