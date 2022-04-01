В органы соцзащиты Тюменской области обратились 329 жителей ДНР, ЛНР и Украины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

329 жителей Донецкой, Луганской народных республик и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область, обратились за помощью в органы соцзащиты региона. В их числе - 90 детей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Специалисты помогают гражданам в решении возникающих вопросов - оформляют заявления на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют.

Заявления на материальную помощь подали 247 человек, 67 из них уже получили выплаты. Кроме того, 52 прибывшим понадобилось расселение в пунктах временного размещения.

Напомним, жители ДНР, ЛНР и Украины, которые приезжают в Тюменскую область самостоятельно, могут обратиться за консультацией по телефону 122 (добавочный 3).