Более 50 тюменцев пополнили ряды волонтеров "Бессмертного полка"

| Фото: Центр развития добровольчества Тюмени ВКонтакте | Фото: Центр развития добровольчества Тюмени ВКонтакте

Более 50 заявок поступило от жителей Тюмени, желающих стать волонтерами шествия "Бессмертный полк". Напомним, мероприятие пройдет 9 мая в традиционном очном формате.

Прием заявок стартовал несколько дней назад и продлится до 2 мая, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" представитель городского центра развития добровольчества Александра Акулина. А уже 4, 5 и 6 мая пройдут репетиции и обучение для волонтеров.

"Основными требованиями к добровольцам являются возраст старше 16 лет и отсутствие противопоказаний по здоровью. Задача волонтеров будет заключаться в сопровождении участников шествия "Бессмертного полка", - пояснила она.

Прием заявок от жителей Тюмени, желающих помочь в организации и проведении шествия, проходит на сайте dobro.ru. По возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8 (3452) 51-50-20.

Любовь Голышева