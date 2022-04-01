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Испорченные вандалами стенды о Великой Отечественной войне в парке Школьном привели в порядок

Общество, 16:42 22 апреля 2022

ТРО "Единая гвардия" | Фото: ТРО "Единая гвардия"

Стенды экспозиции о героях и ключевых событиях Великой Отечественной войны в парке Школьном в Тюмени привели в надлежащий вид. В течение года выставка будет полностью обновлена, сообщил заместитель председателя Тюменской городской думы, исполнительный секретарь городского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Осипов.

Часть экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, в зеленом уголке в районе Московского тракта, названном парк Школьный, неизвестные расцарапали и разрисовали. После этого снимки с испорченными стендами загрузили на карту 2ГИС. Сообщение об этом появилось в социальных сетях, к решению проблемы оперативно подключилось сотрудники городской администрации и местного отделения партии "Единая Россия".

Экспозиция открылась в 2015 году — в год 70-летия Победы. Пожелание установить экспозицию под открытым небом, посвященную Великой Отечественной войне, высказали ветераны и общественность. В парке Школьном традиционно проходят патриотические мероприятия, вахты памяти, встречи с участниками поискового движения, которые посещают учащиеся всех близлежащих школ.

Как отметил Дмитрий Осипов, погодные условия и осадки сказываются на состоянии экспозиции, поэтому решено полностью обновить ее в 2022 году.

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# вандализм , Великая Отечественная война , выставка

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