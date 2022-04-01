Фотогалерея: День открытых дверей в военном комиссариате Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свои двери для будущих призывников региона открыл военный комиссариат Тюменской области 22 апреля. Тюменцам показали военную технику, порядок размещения на сборном пункте, как проходит экспресс-тестирование на ковид и многое другое.

Герой России Владимир Шарпатов обратился к участникам: "Помните, что эту могучую страну, которую я видел с воздуха, мы, старшее поколение, отдаем вам. Вам беречь и охранять эту замечательную Россию".