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Фотогалерея: День открытых дверей в военном комиссариате Тюменской области

Общество, 16:05 22 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свои двери для будущих призывников региона открыл военный комиссариат Тюменской области 22 апреля. Тюменцам показали военную технику, порядок размещения на сборном пункте, как проходит экспресс-тестирование на ковид и многое другое.

Герой России Владимир Шарпатов обратился к участникам: "Помните, что эту могучую страну, которую я видел с воздуха, мы, старшее поколение, отдаем вам. Вам беречь и охранять эту замечательную Россию".

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# военкомат , призывники , Тюменская область

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