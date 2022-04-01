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Выставкой "Цвет музыки" открыли весеннюю ярмарку абонементов в Тюменской филармонии

Общество, 17:31 22 апреля 2022

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Выставкой "Цвет музыки" открыли весеннюю ярмарку абонементов в Тюменской филармонии 22 апреля. На выставке представлены творческие работы учеников детской школы искусств Тюменского государственного института культуры, которые созданы под впечатлением от музыки.

Воспитанница детской школы искусств Юлия Клисовских рассказала о двух своих картинах, представленных на выставке. Обе работы юная художница выполнила в стиле импрессионизма. На картинах она отобразила первые впечатления от музыки, поэтому картины получились яркими.

Выставка продлится по 25 апреля. Картины юных художников смогут увидеть все участники весенней ярмарки абонементов Тюменской филармонии. Не только увидеть, но и насладиться музыкой.

В фойе первого этажа оркестр "Камерата Сибири" представит слушателям небольшой концерт 23 апреля в 15 часов 30 минут, а чуть позже они смогут встретиться с главным дирижером Фаузией Тажиной. Встреча пройдет на втором этаже в 16 часов 15 минут.

Аналогичная встреча в Тюменской филармонии состоится с главным дирижером Тюменского филармонического оркестра Алексеем Карабановым 24 апреля в 15 часов.

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