  • 23 апреля 202223.04.2022суббота
  • USD73,5050
    EUR80,0249
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские эксперты рассказали, как защитить машину от угона

Общество, 08:52 23 апреля 2022

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Чтобы защитить свой автомобиль от угона и электронного взлома, необходимо установить охранный комплекс. Как отмечают эксперты, современные системы позволяют вести контроль удаленно, пишет "Вслух.ру".

Охранные системы включают в себя функции открытия-закрытия автомобиля, удаленный запуск, а также удаленную блокировку дверей и отслеживание. Электронный трекер помогает отследить местонахождение автомобиля. При этом он работает автономно от сигнализации и включается при запросе владельца.

В то же время, специалисты подчеркивают, что даже с установленным охранным комплексом не следует надолго оставлять автомобиль без присмотра и хранить в нем ценные вещи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , автомобилисты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:48 23.04.2022Креативные проекты тюменцев могут получить поддержку "Конторы пароходства"
11:09 23.04.2022Владимир Якушев: регионы УФО готовы организовать мероприятия Дня Победы на высоком уровне
10:36 23.04.2022Как уберечь домашних питомцев от укусов клеща, рассказали тюменцам
10:18 23.04.2022Денацификация Украины невозможна без демонтажа политической конструкции фашистско-олигархической диктатуры, считает Олег Агапов