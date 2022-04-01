Тюменские эксперты рассказали, как защитить машину от угона

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Чтобы защитить свой автомобиль от угона и электронного взлома, необходимо установить охранный комплекс. Как отмечают эксперты, современные системы позволяют вести контроль удаленно, пишет "Вслух.ру".

Охранные системы включают в себя функции открытия-закрытия автомобиля, удаленный запуск, а также удаленную блокировку дверей и отслеживание. Электронный трекер помогает отследить местонахождение автомобиля. При этом он работает автономно от сигнализации и включается при запросе владельца.

В то же время, специалисты подчеркивают, что даже с установленным охранным комплексом не следует надолго оставлять автомобиль без присмотра и хранить в нем ценные вещи.