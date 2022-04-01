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В Тюмени назвали победителей очного этапа конкурса "Digital-завод"

Общество, 17:48 23 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре инициативы стали лучшими по итогам очного этапа конкурса "Digital-завод", который прошел в Тюмени, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Так, участница Кристина Торопова предложила снять документальный короткометражный фильм "Неприлично культурно" о творческих людях Тюмени. Антон Кокин познакомил организаторов конкурса с проектом "Раскраски для взрослых". Это фотовыставка с элементами дополненной реальности о безответственном отношении курящих к своему здоровью.

Юлия Тараканова планирует создать digital-книгу "Я рядом" о проблемах волонтеров в детских центрах. Дмитрий Батурин инициировал создание документального фильма "Я лучник" о возможностях преодоления личностных трудностей с помощью спорта.

На реализацию идей победители получат от 90 тыс. до 150 тыс. рублей, а результаты их работы тюменцы смогут увидеть летом 2022 года.

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# конкурс , креативные индустрии

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