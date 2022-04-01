Александр Моор принял участие в субботнике в сквере Школьный

| фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с учениками гимназии №16 принял участие в субботнике в сквере Школьный в Тюмени.

Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале и социальных сетях.

"Красил скамью вместе с девятиклассницей Елизаветой Хохолковой. Семья девушки переехала в Тюмень из Твери. Она рассказала, что поначалу переживала, но со временем город стал для нее родным. Недавно Елизавету выбрали президентом учебного заведения", - поделился Александр Моор.

| фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

Он отметил, что ученики гимназии и местные жители активно участвуют в общественной жизни города. Благодаря им сквер Школьный попал в список территорий, где выбирают варианты благоустройства.

Губернатор напомнил, что сквер Школьный в 2022 году участвует в голосовании в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На сайте za.gorodsreda.ru до конца мая можно выбрать один из двух вариантов дизайн-проекта благоустройства.

"Всего от Тюменской области шесть объектов: в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Очень важно, что жители сами решают, как будет выглядеть общественная территория. Никто, кроме них, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом", - подчеркнул Александр Моор.