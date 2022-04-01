  • 23 апреля 202223.04.2022суббота
  • USD73,5050
    EUR80,0249
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор принял участие в субботнике в сквере Школьный

Губернатор, 13:29 23 апреля 2022

фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с учениками гимназии №16 принял участие в субботнике в сквере Школьный в Тюмени.

Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале и социальных сетях.

"Красил скамью вместе с девятиклассницей Елизаветой Хохолковой. Семья девушки переехала в Тюмень из Твери. Она рассказала, что поначалу переживала, но со временем город стал для нее родным. Недавно Елизавету выбрали президентом учебного заведения", - поделился Александр Моор.

фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

Он отметил, что ученики гимназии и местные жители активно участвуют в общественной жизни города. Благодаря им сквер Школьный попал в список территорий, где выбирают варианты благоустройства.

Губернатор напомнил, что сквер Школьный в 2022 году участвует в голосовании в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На сайте za.gorodsreda.ru до конца мая можно выбрать один из двух вариантов дизайн-проекта благоустройства.

"Всего от Тюменской области шесть объектов: в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Очень важно, что жители сами решают, как будет выглядеть общественная территория. Никто, кроме них, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом", - подчеркнул Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , благоустройство , субботник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:29 23.04.2022Александр Моор принял участие в субботнике в сквере Школьный
19:05 22.04.2022Жителям деревни в Тюменской области, потерявшим дома из-за пожара, выделят деньги на покупку жилья
09:59 22.04.2022Около 19 тысяч гектаров неиспользуемых земель ввели в сельхозоборот в Тюменской области
16:00 21.04.2022Александр Моор: на Боровской птицефабрике приняты меры для исключения заражения птичьим гриппом