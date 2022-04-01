В Тюмени в помощь ветеранам открыты счета "Победа" и "Благодарение Победителям"

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Жители Тюмени и местные предприятия могут материально поддержать ветеранов в канун Дня Победы.

В областном центре действует счет "Благодарение Победителям", благодаря которому поддержку за десять лет получили более двух тысяч ветеранов. Средства направляются на адресную помощь пожилым людям, дополнительную реабилитацию, организацию поездок к местам боевой славы, установку памятных знаков и проведение других значимых мероприятий.

Также продолжает работать счет "Победа". В 2021 году он помог 115 ветеранам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам, жителям блокадного Ленинграда, супругам умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

Поступившие средства направляют на покупку бытовой техники, мебели, ремонт помещений, установку памятников, покупку дров, лекарств, продуктов питания и средств реабилитации, а также чествование юбиляров, пишет "Вслух.ру".