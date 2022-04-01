Тюменские волонтеры провели тренировку по футболу для детей из Мариуполя

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Настоящий праздник устроили волонтеры для жителей Мариуполя, которые находятся в пункте временного размещения, в день Светлой Пасхи.

Об этом рассказал руководитель тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

"Вчера к нам приехала новая группа волонтеров и среди них оказался тренер. Они и провел футбольную тренировку для ребят. В такое тяжелое время важно детям, да и взрослым, которые пережили горе, дать хоть немного радости, чтобы они почувствовали себя счастливее", - отметил он.

Волонтеры также устроили детям, находящимся в пункте временного размещения, просмотр мультфильма и угостили пасхальными куличами, сообщили в инфорационном центре правительства региона.

Напомним, руководитель тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев в настоящее время находится на Украине. Он возглавил волонтерский корпус в пункте временного размещения близ Мариуполя.

Любовь Голышева