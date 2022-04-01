19 команд разыграли Кубок Героя России на соревнованиях "Школа безопасности" в Тюмени

| Фото: Спортивный туризм Ялуторовск во ВКонтакте | Фото: Спортивный туризм Ялуторовск во ВКонтакте

За Кубок Героя России Владимира Шарпатова боролись 19 команд на областных соревнованиях "Школа безопасности", которые прошли в Тюмени с 22 по 24 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала методист организационного отдела регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Ольга Матвеева.

Команды младшей и старшей категории представляли муниципальные образования Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тобольска, Голышмановский городской округ, Вагайский, Ялуторовский, Омутинский, Тюменский, Ишимский, Сладковский районы. Состязания проходили на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

По итогам соревнований в общекомандном зачете в старшей группе первое место заняла команда Омутинского района, второе место - Ялуторовский район, третье - Тобольск. В младшей группе первыми стали тоболяки, вторыми - ишимцы, на третьем месте оказались ребята из Ялуторовска.

Команды соревновались в восьми дисциплинах: кросс, силовые упражнения на перекладине, поисково-спасательные работы при угрозе химического и радиационного заражения, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета и "маршрут выживания".

Отметим, команды Омутинского района и Тобольска получают право участвовать в межрегиональных соревнованиях Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

Юлия Карандашева