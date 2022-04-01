  • 25 апреля 202225.04.2022понедельник
  • USD73,5050
    EUR80,0249
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

19 команд разыграли Кубок Героя России на соревнованиях "Школа безопасности" в Тюмени

Спорт, 12:49 25 апреля 2022

Спортивный туризм Ялуторовск во ВКонтакте | Фото: Спортивный туризм Ялуторовск во ВКонтакте

За Кубок Героя России Владимира Шарпатова боролись 19 команд на областных соревнованиях "Школа безопасности", которые прошли в Тюмени с 22 по 24 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала методист организационного отдела регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Ольга Матвеева.

Команды младшей и старшей категории представляли муниципальные образования Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тобольска, Голышмановский городской округ, Вагайский, Ялуторовский, Омутинский, Тюменский, Ишимский, Сладковский районы. Состязания проходили на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

По итогам соревнований в общекомандном зачете в старшей группе первое место заняла команда Омутинского района, второе место - Ялуторовский район, третье - Тобольск. В младшей группе первыми стали тоболяки, вторыми - ишимцы, на третьем месте оказались ребята из Ялуторовска.

﻿

Команды соревновались в восьми дисциплинах: кросс, силовые упражнения на перекладине, поисково-спасательные работы при угрозе химического и радиационного заражения, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета и "маршрут выживания".

Отметим, команды Омутинского района и Тобольска получают право участвовать в межрегиональных соревнованиях Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

Юлия Карандашева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# соревнования , Тюменская область , школа безопасности

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:49 25.04.202219 команд разыграли Кубок Героя России на соревнованиях "Школа безопасности" в Тюмени
09:20 25.04.2022Хоккейный клуб "Рубин" стал чемпионом Высшей хоккейной лиги
13:25 22.04.2022Гиревой спорт и дартс продолжат спартакиаду трудовых коллективов Тюменской области
12:15 22.04.2022Чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту стартуют 23 апреля