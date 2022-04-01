Благоустройство и реконструкция улицы Дзержинского в Тюмени выполняются синхронно

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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При проведении работ по благоустройству пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени стараются доставлять меньше дискомфорта людям, которые передвигаются по этой части города. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня основной объем работ связан с заменой инженерных коммуникаций. Представители ресурсоснабжающих организаций доложили о том, что все необходимое оборудование приобретено. Работы ведутся. Тот, кто проезжал через центр города, обратил на это внимание. Мы, конечно, работаем таким образом, чтобы меньше дискомфорта доставлять тем, кто передвигается по этой части города", — поделился Руслан Кухарук.

Он добавил, что подрядчик доложил о том, что идет этап приобретения необходимого оборудования, строительных материалов, работы выполнят в синхронизации с ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, реконструкция улицы Дзержинского началась в марте 2022 года. Ресурсоснабжающие организации города должны завершить комплекс работ до осени. При переводе улицы Дзержинского из проезжей в пешеходную применят технологии smart сity: уникальная подсветка, гирлянды по всей длине, система навигации, которой до сих пор в Тюмени не было. Подрядчик смонтирует автоматическую систему полива.

Инна Пахомова