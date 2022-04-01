В селе Кулаково Тюменского района построили станцию с автономными насосами

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Четыре автономных энергоэффективных насоса установлено на водонасосной станции в селе Кулаково Тюменского района, строительство которой завершил Тюменский водоканал.

По словам главного инженера предприятия Виталия Гурского, автоматика поддерживает заданное давление и насосы будут включаться и выключаться по мере разбора воды. Чем больше водоразбор, тем больше насосов в работе. В часы минимального водопотребления станция будет отключаться и запускаться вновь при необходимости. В случае, если один из насосных агрегатов выйдет из строя, вместо него автоматически запустится в работу резервный.

Напомним, что магистральный водопровод, по которому в Кулаково пришла чистая городская вода, был введен в эксплуатацию год назад. Сейчас ведутся работы по строительству внутриквартальных сетей. Уже проложены трубопроводы в районе улиц Островной, Семеновых, Новой и Пискулиных, а в 2022 году сети построят вдоль улиц Строителей, Советской и Минулина.

После ввода в эксплуатацию новых водопроводов старые сети будут выведены из эксплуатации, что повысит надежность и качество водоснабжения в одном из старейших сел Тюменской области, где сейчас проживает более 3 тыс. 300 человек.