Тюменский документальный фильм "На равных" вошел в шорт-лист международного фестиваля

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Документальный фильм "На равных" от Moi-portal.ru попал в шорт-лист внеконкурсной программы II Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой". Результаты объявили 22 апреля.

Ленту покажут на больших экранах в пяти городах России, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" режиссер картины Дмитрий Колобов.

"Команда очень обрадовалась новости, так как это первые лавры международного уровня в истории редакции Moi-portal.ru, да и в истории моей карьеры, как режиссера, тоже. Хоть это и внеконкурсная программа, в любом случае приятно, что жюри оценило нашу работу", - поделился Дмитрий.

Участниками фильма стали авторы, редакторы и актеры команд КВН с ограниченными возможностями здоровья, финалист проекта "Comedy Баттл" Руслан Шамухаметов и главный актер сериала "По колено" Иван Филиппов. По словам Дмитрия, картина рассказывает истории ребят из Тюмени, которые несмотря ни на что, смеются над собой и миром.

Отметим, что на фестиваль было направлено 1 тыс. 760 фильмов из 112 стран мира. 116 кинолент из 36 стран мира прошли отбор и стали участниками конкурсной и внеконкурсной программ кинофестиваля, который пройдет с 19 по 23 мая. Документальные фильмы представят на больших экранах в Красноярске, Дивногорске, Норильске, Абане и Ужуре. Полный список номинантов опубликован на официальном сайте.

Виктория Макарова