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В Тобольске на "ЗапСибНефтехиме" во время ремонта погиб рабочий

Происшествия, 13:11 25 апреля 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Один рабочий погиб, другой был госпитализирован в результате несчастного случая на заводе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. По факту гибели 33-летнего работника промышленного предприятия возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как отметили в пресс-службе предприятия, ремонтные работы на установке проводились в рамках начавшегося 14 апреля ежегодного комплексного планового ремонта. В настоящее время остальные производства нефтегазохимического комплекса работают в текущем режиме, опасности для экологии и персонала нет.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ, то есть "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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# несчастный случай , Тобольск

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