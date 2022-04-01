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Тюменские студенты-медики представят УФО на "Турнире трех наук"

Общество, 17:31 25 апреля 2022

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

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В региональном этапе "Турнира трех наук" команда ТюмГМУ вошла в Топ-3, заняв второе место. Финал конкурса состоится в Воронеже в октябре, сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс проходил на базе Тюменского государственного университета. Участниками стали 12 команд со всего Уральского федерального округа.

"Я благодарен Центру студенческой и молодежной науки за то, что у нас есть возможность участвовать в турнире такого формата, представлять наш университет и целый федеральный округ. Еще хотел бы поблагодарить команду за совместную работу и за сплоченность. Мероприятие было достаточно интересным, были очень увлекательные задания и достойные соперники. Мы были настроены на победу, так и получилось", – поделился капитан команды "Re, non verbis", студент второго курса лечебного факультета Фуад Гараев.

"Турнир трех наук" – это соревнование между командами высших учебных заведений России, где студенты решают научные и нестандартные задачи в области физики, химики и биологии.

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# наука , турнир , ТюмГМУ

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