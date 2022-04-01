Авторы творческих проектов получат поддержку мультицентра "Контора пароходства"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

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Запись трека на студии, консультации специалистов, медиа рассылки получат творческие жители Тюменской области в рамках программы поддержки креативных сообществ и создателей от "Конторы пароходства".

Принять участие в программе могут люди в возрасте от 18 до 35 лет. От них ждут проекты из областей: современное искусство (музыка, кино, театр, изобразительное искусство, перформанс); изменение городской среды (креативные ивенты, урбанистические или архитектурные проекты); развитие площадки мультицентра (для организаторов, которые проводят события на площадках мультицентра "Контора пароходства").

Авторы инициатив вправе претендовать на обучение и стажировку в сфере креативных индустрий, консультации HR-специалиста, SMM-специалиста и арт-менеджера, создание трека на студии звукозаписи. Если мероприятие проходит в "Конторе пароходства", то возможна поддержка в виде гонорара федеральному эксперту, фото сопровождения, медиа рассылки о событии.

Заявку на получение помощи необходимо оставлять до 15 ноября на сайте "Конторы пароходства". Организаторы каждый месяц будут подводить промежуточные итоги и выбирать победителей.