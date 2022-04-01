16 бюджетных мест открыто в новой магистратуре "Концептуальная урбанистика" в ТюмГУ

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Новую магистерскую программу "Концептуальная урбанистика" запускает Институт социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета. Для поступающих будет выделено 16 бюджетных мест, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Магистратура рассчитана на тех, кто интересуется историей и теорией городов, а также практикой их преобразований. Многие дисциплины образовательной программы реализуют через практическую деятельность. Например, электив "Экологическая устойчивость городов" разработан при участии добровольческого объединения "Круговорот" и тюменских экомагазинов, а курс "Креативная экономика города" проведут специалисты Тюменского агентства развития креативных индустрий.

"Высокого уровня ученые-теоретики из академической сферы, вовлеченность студентов в реальные эмпирические исследования и соучаствующее проектирование по заказу муниципалитетов и девелоперских компаний, авторские курсы от практиков из бизнеса и общественных организаций – все это делает магистратуру конкурентной на всероссийском уровне, на пространстве Урала и Сибири ей нет аналогов", – отметил руководитель программы Игорь Стась.

Прием документов продлится до 31 июля. Дополнительные вопросы можно задать Игорю Стасю по электронной почте: i.n.stas@utmn.ru.