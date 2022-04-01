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Фермеры Тюменского района собирают до четырех урожаев листового салата за сезон

Экономика, 09:33 26 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Крестьянское хозяйство Быкова Мальковского муниципального образования выращивает сорта листового салата четыре года. За сезон фермеры собирают три-четыре урожая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель начальника управления агропромышленного комплекса Тюменского района Валерий Герасимов.

Крестьянское хозяйство выращивает салат на четырех га. "Фермеры хотели увеличить производство, но нашли оптимальную площадь для выращивания салата и от нее не отходят. Это обусловлено тем, что собирать и обрабатывать зелень нужно очень быстро и оперативно", - добавил Валерий Герасимов.

Хозяйство за сезон собирает три-четыре урожая зелени. Его складывают в ящики, в холодной машине везут на производство, где обрабатывают, сортируют и упаковывают. Этим занимается тюменская компания "Прованс" на базе индустриального парка "Боровский". Продукцию поставляют в магазины региона.

Добавим, что листовой салат является нетипичной для региона культурой. Однако она уже несколько лет показывает себя хорошо, имеет экономический положительный эффект, несмотря на сложную технологию обработки и поставки.

Юлия Карандашева

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# аграрии , АПК , крестьянское хозяйство , салат

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