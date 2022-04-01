Четверо тюменцев стали медалистами XXI Дельфийских игр России

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Четыре медали пополнили копилку достижений команды Тюменской области на XXI Дельфийских игр России в Красноярске, которые проходят с 22 по 27 апреля.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Золото у Валерии Бирюковой в номинации "Академическое пение", серебро получила Полина Герасимова - "Цирк", бронза у Гадира Байрамова - "Академическое пение" и у Дарьи Матвеевой в номинации "Цирк". Есть и три дипломанта - Данил Сокирко, фотография, Николай Тайшин, медные духовые инструменты и Александра Вальман, цирк. Особый диплом "За сложное трюковое исполнение" сегодня получила эстрадно-цирковая студия "Сказочный мир"", - рассказала Майер.

По ее словам, восхищает, с какой силой тюменцы выкладываются на каждом выступлении. Во втором туре номинации "Фортепиано" Эдуард Винокуров во время игры даже разбил палец в кровь, но мужественно закончил произведение.

"Каждый день общаюсь с делегацией и всем сердцем болею за ребят, переживаю за поражения и радуюсь каждой победе. Впереди самые насыщенные дни. Удачи нашим дельфийцам!" - пожелала директор департамента культуры Тюменской области.

Напомним, всего 90 человек представляют Тюменскую область на XXI Дельфийских игр России в 17 номинация. Команда ТюмГУ - аспиранты второго курса института биологии Глеб Дорогов и Давид Абагалаев и студентка пятого курса Дарья Кочнева - признана серебряным призером в первой научной номинации "Эпидемиология и биоинформатика".

Анжела Лебедева