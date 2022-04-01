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Предприниматели Тюменской области получили 84 микрозайма на сумму 150 млн рублей с начала 2022 года

Экономика, 10:09 26 апреля 2022

Предприниматели «Опора России» Тюмень во ВКонтакте | Фото: Предприниматели «Опора России» Тюмень во ВКонтакте

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84 микрозайма на сумму 150 млн 900 тыс. рублей предоставил фонд микрофинансирования Тюменской области с начала 2022 года. Банки предоставили 105 кредитов на 2 млрд рублей по льготным программам кредитования.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель центра микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.

"Выдача микрозаймов молодым предпринимателям является одним из приоритетов для фонда и для этой категории заемщиков ставки снижены. С начала года их выдано восемь. Средняя сумма микрозайма составляет 1 миллион 400 тысяч рублей", - добавил Алексей Мартын.

Потребность у предпринимателей на льготные кредиты для развития бизнеса с начала года значительно увечилась. В связи с увеличением ключевой ставки Центробанка до 20%, ставки по кредитам банков стали достигать 25-27% годовых. При таких ставках бизнес не может развиваться за счет заемных средств. Соответственно спрос на льготные кредиты и льготные микрозаймы увеличился, добавил он.

По информации федерального института развития малого и среднего бизнеса, предприниматели вправе получить грантовую поддержку в размере до 500 тыс. рублей. Если бизнес зарегистрирован в арктической зоне: Мурманская, Архангельская области, ХМАО, ЯНАО, Чукотка, часть Карелии, Якутия, Красноярский край они могут запросить до 1 млн рублей.

При этом они должны быть младше 25 лет, не иметь долгов по налогам/взносам больше 1 тыс. рублей. Также предприниматель должен пройти обучение в центре поддержки предпринимательства ("Мой бизнес") или в Корпорации МСП. Еще одно условие софинансирования - предприниматель вкладывает не менее 25% своих средств.

Грант можно потратить на аренду/ремонт/обустройство нежилого помещения, на продвижение в СМИ, на сайтах или в соцсетях, оформление франшизы, лизинга, оформление на результаты интеллектуальной деятельности.

Юлия Карандашева

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# грантовая поддержка , займы , кредиты , предпринимательство , Тюменская область , фонд микрофинансирования

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