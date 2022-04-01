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Самым ценным игроком плей-офф ВХЛ признан Денис Давыдов из тюменского "Рубина"

Спорт, 10:42 26 апреля 2022

www.rubinhc.ru

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Самым ценным игроком плей-офф ВХЛ сезона-2021-2022 признан Денис Давыдов из тюменского ХК "Рубин". Специальный приз игрок получил после финального матча с "Динамо Спб", сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Нападающий Давыдов провел в плей-офф 20 матчей и набрал в них 18 очков, забросив 11 шайб и сделав семь результативных передач. На его счету один покер, два дубля и три победные шайбы.

Напомним, ХК "Рубин" стал чемпионом Высшей хоккейной лиги по итогам встречи с петербургским "Динамо" 24 апреля.

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# ВХЛ , Денис Давыдов , ХК Рубин , хоккей

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