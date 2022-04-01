Тюменские студенты реализуют проект "Поколение Eco G" на грант Росмолодежи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект Тюменского госуниверситета "Поколение Eco G" выиграл от Росмолодежи грант 850 тыс. рублей. Серия эколого-просветительских мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Тюмени, пройдет летом, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Полина Панкратова.

"Эковолонтеры студобъединения ТюмГУ 5R часто участвуют в конкурсах и этот не прошли мимо. Почему мы решили развивать этот проект? Мы заметили, что люди в обществе изобилия окружены объектами потребления. Данные общероссийского опроса про вредные отходы и сортировку мусора показывают, что 87 процентов россиян уверены, что раздельный сбор и переработка могут улучшить состояние окружающей среды", - говорит Полина.

Команда проекта проведет в Тюмени мультимедийные выставки, которые помогут взглянуть на прошлое, настоящее и будущее города и человека в эпоху перепотребления. Также будет организована экомастерская по изготовлению многоразовых вещей. Любителей фильмов ждут кинопоказы об экологии, а на пластиквотчинге участники узнают, какие последствия оказывает мусор на мир. Заключительным мероприятием станет двухдневный фестиваль.

"Мы создадим площадку для коммуникации студентов, экологических активистов и лидеров мнений, представителей бизнеса и НКО. В программу войдут мастер-классы, лектории, ярмарки экологичных товаров, своп-вечеринки. Планируем провести его в августе", - добавила руководитель проекта.

По словам Полины Панкратовой, денежные средства с выигранного гранта пойдут не только на закупку оборудования и материалов для событий. Часть будет направлена на оплату работы фотографов, экспертов и ведущего на мероприятиях, а также на продвижение проекта онлайн и оффлайн. Кроме этого, в ближайшее время планируется создание сайта.

Подробную информацию о реализации проекта организаторы опубликуют в группе студенческого объединения 5R.

Всего Росмолодежь выдала гранты 173 вузам России. От ТюмГУ конкурсная комиссия поддержала шесть молодежных социально значимых проектов на общую сумму 5 млн 250 тыс. рублей.

Виктория Макарова