Тюменские студенты реализуют проект "Поколение Eco G" на грант Росмолодежи
Проект Тюменского госуниверситета "Поколение Eco G" выиграл от Росмолодежи грант 850 тыс. рублей. Серия эколого-просветительских мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Тюмени, пройдет летом, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Полина Панкратова.
"Эковолонтеры студобъединения ТюмГУ 5R часто участвуют в конкурсах и этот не прошли мимо. Почему мы решили развивать этот проект? Мы заметили, что люди в обществе изобилия окружены объектами потребления. Данные общероссийского опроса про вредные отходы и сортировку мусора показывают, что 87 процентов россиян уверены, что раздельный сбор и переработка могут улучшить состояние окружающей среды", - говорит Полина.
Команда проекта проведет в Тюмени мультимедийные выставки, которые помогут взглянуть на прошлое, настоящее и будущее города и человека в эпоху перепотребления. Также будет организована экомастерская по изготовлению многоразовых вещей. Любителей фильмов ждут кинопоказы об экологии, а на пластиквотчинге участники узнают, какие последствия оказывает мусор на мир. Заключительным мероприятием станет двухдневный фестиваль.
"Мы создадим площадку для коммуникации студентов, экологических активистов и лидеров мнений, представителей бизнеса и НКО. В программу войдут мастер-классы, лектории, ярмарки экологичных товаров, своп-вечеринки. Планируем провести его в августе", - добавила руководитель проекта.
По словам Полины Панкратовой, денежные средства с выигранного гранта пойдут не только на закупку оборудования и материалов для событий. Часть будет направлена на оплату работы фотографов, экспертов и ведущего на мероприятиях, а также на продвижение проекта онлайн и оффлайн. Кроме этого, в ближайшее время планируется создание сайта.
Подробную информацию о реализации проекта организаторы опубликуют в группе студенческого объединения 5R.
Всего Росмолодежь выдала гранты 173 вузам России. От ТюмГУ конкурсная комиссия поддержала шесть молодежных социально значимых проектов на общую сумму 5 млн 250 тыс. рублей.
Виктория Макарова