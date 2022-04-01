  • 26 апреля 202226.04.2022вторник
  • USD73,3611
    EUR77,4651
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Земной шар в сквере Гимназистов в Тюмени украсят цветами

Общество, 12:42 26 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" (архив)

Далее в сюжете 50 тыс. жителей Тюменской области прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19

Земной шар, расположенный в сквере Гимназистов в Тюмени, украсят цветочной композицией. Об этом рассказала глава города Руслан Кухарук на своем Telegram-канале.

"Поступило предложение по благоустройству в сквере Гимназистов. Одну их малых архитектурных форм — земной шар — украсить цветочной композицией. Хорошее предложение, оно уже в работе. Обязательно, как только позволят погодные условия, это предложение будет реализовано", — сказал глава города.

Руслан Кухарук добавил, что уже заключен контракт на озеленение, как однолетними, так и многолетними растениями, высадке одиночных растений, кустарников в областном центре. Работа начнется с установлением благоприятной погоды. В Тюмени возобновят программы "Классное дерево" и "Посади дерево".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# озеленение , Руслан Кухарук

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:41 26.04.2022По Туре в Тюмени запустили теплоходы на неделю раньше
13:29 26.04.2022Высоких пиков заболеваемости COVID-19 не ожидается, считают эпидемиологи
13:16 26.04.2022Тюменский фильм о торпедных катерах выдвинут в шорт-лист международного фестиваля
13:05 26.04.202250 тыс. жителей Тюменской области прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19