Земной шар в сквере Гимназистов в Тюмени украсят цветами

ИА "Тюменская линия" (архив) ИА "Тюменская линия" (архив)

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Земной шар, расположенный в сквере Гимназистов в Тюмени, украсят цветочной композицией. Об этом рассказала глава города Руслан Кухарук на своем Telegram-канале.

"Поступило предложение по благоустройству в сквере Гимназистов. Одну их малых архитектурных форм — земной шар — украсить цветочной композицией. Хорошее предложение, оно уже в работе. Обязательно, как только позволят погодные условия, это предложение будет реализовано", — сказал глава города.

Руслан Кухарук добавил, что уже заключен контракт на озеленение, как однолетними, так и многолетними растениями, высадке одиночных растений, кустарников в областном центре. Работа начнется с установлением благоприятной погоды. В Тюмени возобновят программы "Классное дерево" и "Посади дерево".

Инна Пахомова