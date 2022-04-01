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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

50 тыс. жителей Тюменской области прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19

Общество, 13:05 26 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 50 тыс. жителей Тюменской области, переболевших COVID-19, прошли в поликлиниках первый этап углубленной диспансеризации. На второй этап были направлены около пяти тысяч человек, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Как отмечают специалисты, проблемы со здоровьем могут возникнуть даже у тех, у кого коронавирус протекал в легкой форме, и проявиться не сразу, а спустя месяцы после выздоровления.

Первый этап углубленной диспансеризации включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом в тяжелой и средней форме, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно пройти за один день. Врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он включает три обследования: эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему назначат необходимое лечение и реабилитационные мероприятия. Тех пациентов, у кого выявили серьезные заболевания, берут под диспансерное наблюдение.

Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг, на единой горячей линии по вопросам проведения всеобщей диспансеризации взрослого населения: 8 (3452) 350-045 либо в кол-центре поликлиники по прикреплению.

Программа постковидного обследования стартовала в поликлиниках 1 июля 2021 года. Ознакомиться со списком учреждений, где проводят углубленную диспансеризацию, можно по ссылке.

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# COVID-19 , диспансеризация

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