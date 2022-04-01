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По Туре в Тюмени запустили теплоходы на неделю раньше

Общество, 13:41 26 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Речные прогулки на теплоходах по Туре стали снова доступны для тюменцев и гостей областной столицы. Навигацию открыли 24 апреля — на неделю раньше, чем в 2021 году.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина, горожане могут совершить круиз на трех теплоходах. Водные путешествия привлекают и туристов, и горожан.

"Мы с радостью готовы начать сотрудничать в сфере развития внутреннего туризма, но нам необходима поддержка области. Мы открыты для новых предложений. На данный момент у нас есть аудио экскурсия об истории Тюмени, которая звучит на каждом рейсе. Она начитана профессиональным диктором. На каждом рейсе у нас работают профессиональные музыканты. Живой звук — это всегда положительные эмоции. Приглашаем к сотрудничеству всех профессиональные коллективы и организации, чтобы разнообразить виды отдыха", — сказала Ольга Лузина.

Перед началом навигации суда прошли проверку в транспортной прокуратуре Тюменской области.

До 1 мая цены на прогулки сохраняются на уровне 2021 года. В мае за услугу придется выложить на 100 рублей дороже: билет для взрослых — 500 рублей, для детей — 400 рублей. Прогулки с саксофоном и скрипкой обойдутся в 600 рублей. На вечерние прогулки в пятницу, субботу, воскресенье с 19 часов детских билетов нет. Продолжительность — час. В конце мая Тюменская судоходная компания планирует запускать двухчасовые прогулки.

Инна Пахомова

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# река Тура , теплоходы

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