Цены на продукты питания стабилизируются во всех регионах УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ситуация с ценами на продукты стабилизируется в регионах УФО. Ажиотажного спроса уже не наблюдается. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пресс-конференции о перенастройке экономики в условиях санкций, которая прошла на площадке "Интерфакс-Урал" 26 апреля.

По словам Владимира Якушева, спрос в непростые времена для страны, как было в кризис 2008-2009 г., в пандемию кратно увеличивается на одни и те же продукты. Текущая ситуация не стала исключением. Больше всего цены выросли на соль, сахар, крупы и макаронные изделия.

"Есть как объективные причины для повышения цен, так и субъективные. Ажиотажный спрос прошел, полки в магазинах на сегодняшний день заполнены, стоимость на продукты стабилизировалась. Исключение составляют три региона УФО, где зафиксирован небольшой рост на макаронные изделия", - пояснил полномочный представитель президента.

В числе мер, которые повлияли на ситуацию, Владимир Якушев отметил работу ФАС, властей. А также соглашения, которые подписаны Минпромторгом с торговыми сетями о контроле над ценами.

"Необоснованного повышения цен нет и розничная торговая надбавка, которая выросла сегодня на отдельные продукты питания, обоснована текущей экономической ситуацией. То, что завозилось с Запада сегодня завозится с Востока. Это несколько дороже и более длинный путь. Все подтверждается затратами, которые несут поставщики", - считает Владимир Якушев.

Эти обстоятельства повлияли и на подорожание лекарств. По отдельным позициям медикаментов, которые продаются в аптечной розничной сети рост составляет от 1 до 23 процентов, привел данные полномочный представитель президента. Он считает, что это связано с изменением логистики из-за санкций и поиском новых поставщиков. Препараты завозятся из других стран, выросли транспортные расходы. При этом, значительных колебаний по стоимости медикаментов, которые включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, практически нет.

Оксана Корнеенкова