Кредитные каникулы оформили более 1 тысячи 600 жителей УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Кредитные каникулы оформили более 1 тысячи 600 жителей УФО в первый месяц действия этой меры поддержки. Еще 55 воспользовались ипотечными каникулами.

Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пресс-конференции о перенастройке экономики в условиях санкций, которая состоялась на площадке "Интерфакс-Урал" 26 апреля.

"Этой мерой поддержки люди активно пользуются с марта. Думаю, что за апрель данные статистики будут более внушительными", - подчеркнул Владимир Якушев.

В числе других видов поддержки, которые можно уже получить полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе обозначил пособие на детей возрастом от 8 до 17 лет. Выплату получают семьи, чей среднедушевой доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума. А также кешбэк с оплаты детских путевок в оздоровительные лагеря.

"Родителям возвращается 50 процентов стоимости купленной путевки, но не более 20 тысяч рублей. В этой программе участвуют 118 организаций, расположенных в УФО. В 2021 году благодаря программе в лагерях смогли отдохнуть более 400 тысяч детей по всей стране", - говорит Владимир Якушев.

В целом уже принято несколько пакетов мер поддержки населения и бизнеса, которые включают в более 300 мероприятий.

Оксана Корнеенкова