13 иностранцев прописала в квартире жительница Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

54-летняя жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 13 иностранных граждан, сообщает областное управление МВД России.

Участковый полиции в ходе проверки выявил факт нарушения миграционного законодательства. С июня по сентябрь 2021 года неработающая тюменка зарегистрировала в своем доме по ул. Хусаинова иностранцев. Она знала, что проживать там они не будут. В качестве вознаграждения женщина получила за каждого прописанного мигранта 1 тыс. рублей.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Нарушительнице грозить лишение свободы на срок до трех лет. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.