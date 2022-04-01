В Тюмени трехлетний мальчик упал с игрушечного мотоцикла и разбил лоб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехлетний мальчик упал с игрушечного мотоцикла и ударился лбом о ступеньку. Родители не смогли остановить кровотечение и вызвали скорую помощь.

По информации областной станции скорой помощи, медики обработали рвано-ушибленную рану с правой стороны лба мальчика, наложили асептическую повязку и доставили его в Областную клиническую больницу № 2.

"При кровотечении из раны необходимо приложить хлопчатобумажную ткань либо свернутый в несколько слоев бинт и крепко прижать рукой, удерживая до прекращения кровотечения — обычно это не более 2–3 минут", - советуют медики.

Всего с 23 по 24 апреля врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 22 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 526 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 470 пациентов.