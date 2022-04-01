  • 25 апреля 202225.04.2022понедельник
  • USD73,5050
    EUR80,0249
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени трехлетний мальчик упал с игрушечного мотоцикла и разбил лоб

Общество, 14:32 25 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехлетний мальчик упал с игрушечного мотоцикла и ударился лбом о ступеньку. Родители не смогли остановить кровотечение и вызвали скорую помощь.

По информации областной станции скорой помощи, медики обработали рвано-ушибленную рану с правой стороны лба мальчика, наложили асептическую повязку и доставили его в Областную клиническую больницу № 2.

"При кровотечении из раны необходимо приложить хлопчатобумажную ткань либо свернутый в несколько слоев бинт и крепко прижать рукой, удерживая до прекращения кровотечения — обычно это не более 2–3 минут", - советуют медики.

Всего с 23 по 24 апреля врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 22 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 526 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 470 пациентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# скорая медицинская помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 25.04.2022В тюменской обсерватории можно наблюдать полумесяц Меркурия и поток Лирид
14:32 25.04.2022В Тюмени трехлетний мальчик упал с игрушечного мотоцикла и разбил лоб
14:10 25.04.2022109 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки
13:47 25.04.2022В Тюменской области 246 должников по алиментам привлекли к обязательным работам