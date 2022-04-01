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Тюменским школьникам рассказывают о профилактике лесных пожаров

Общество, 16:59 25 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм "В огне" о тех, кто тушит леса, снятый в 2021 году, когда происходили серьезные природные пожары, показывают школьникам в Тюменской области, сообщает региональный департамент образования.

В рамках информационной противопожарной кампании в 2022 году особое внимание уделено работе с подростками. Во всех образовательных организациях проводятся лекции, конференции, классные часы, беседы. В 5 тыс. 235 мероприятиях уже приняли участие более 300 тыс. человек.

Со школьниками проводят инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, лагерях с дневным пребыванием, походах, на слетах, сборах, соревнованиях. Проходят конкурсы, проекты, квесты, мастер-классы, направленные на формирование культуры пребывания в лесу.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон , школьники

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