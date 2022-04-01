Историк Алексей Конев расскажет тюменцам о том, почему в Тюмени не построили кремль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кандидат исторических наук, специалист по истории Западной Сибири Алексей Конев расскажет гостям Музея советского быта "Наша история" (ул. Хохрякова, 50, к. 107) о том, кто построил Тобольский кремль и почему не случился кремль Тюменский. Встреча начнется 27 апреля в 19 часов 30 минут, сообщают организаторы.

"Встреча будет интересна тем, кто хочет развивать свой туристский продукт на основе реальной региональной истории без вымыслов и мифотворчества. Всем, кто ценит исторический факт и первоисточник. Всем, кто радеет за свой край и интересуется его историей", - говорят в музее.

| Фото: музея советского быта "Наша история" | Фото: музея советского быта "Наша история"

Цикл встреч с одним из ведущих специалистов по истории Западной Сибири, кандидатом исторических наук Алексеем Коневым связан с намерением более тесно интегрировать туристическую отрасль с исторической наукой.

Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8 932 320 39 53. Организационный взнос 300 рублей.

Возрастное ограничение 16+.