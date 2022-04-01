Историк Алексей Конев расскажет тюменцам о том, почему в Тюмени не построили кремль
Кандидат исторических наук, специалист по истории Западной Сибири Алексей Конев расскажет гостям Музея советского быта "Наша история" (ул. Хохрякова, 50, к. 107) о том, кто построил Тобольский кремль и почему не случился кремль Тюменский. Встреча начнется 27 апреля в 19 часов 30 минут, сообщают организаторы.
"Встреча будет интересна тем, кто хочет развивать свой туристский продукт на основе реальной региональной истории без вымыслов и мифотворчества. Всем, кто ценит исторический факт и первоисточник. Всем, кто радеет за свой край и интересуется его историей", - говорят в музее.
Цикл встреч с одним из ведущих специалистов по истории Западной Сибири, кандидатом исторических наук Алексеем Коневым связан с намерением более тесно интегрировать туристическую отрасль с исторической наукой.
Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8 932 320 39 53. Организационный взнос 300 рублей.
Возрастное ограничение 16+.