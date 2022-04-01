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Северянин ехал из Тюмени с гашишным маслом и марихуаной

Происшествия, 12:24 26 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Нефтеюганска задержали с наркотиками в Тюменской области. Как сообщает региональное УМВД, автомобиль Toyota был остановлен для проверки документов на 372 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

Сотрудники полиции выяснили, что машина принадлежит знакомому мужчины, который находился на пассажирском сидении. Во время беседы с инспектором ДПС молодой человек заметно нервничал и полицейские приняли решение досмотреть нефтеюганца и автомобиль.

В присутствии понятых между передними сидениями автомобиля полицейские нашли небольшой пластиковый контейнер, в котором находился сверток с зеленым веществом. На заднем пассажирском сидении находились четыре капсулы с коричневым веществом. В рюкзаке подозреваемого найден сверток с зеленым веществом. Молодого человека доставили в отдел полиции Уватского района.

Экспертиза установила, что северянин имел при себе более 8 гр. марихуаны и менее грамма гаишного масла. Полицейским он рассказал, что приобрел наркотик в Тюмени для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

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# наркотики , уголовное дело

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