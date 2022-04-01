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Ревнивый житель Ялуторовского района зарезал односельчанина

Происшествия, 17:23 26 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Ялуторовского района, подозреваемого в убийстве односельчанина, будут судить в Тюменской области, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 3 марта во дворе частного дома в с. Заводопетровское произошла ссора между двумя нетрезвыми мужчинами.

По словам обвиняемого, он приревновал к односельчанину свою бывшую сожительницу. Достав из кармана нож, нанес сопернику семь ударов в область груди. От полученных ран мужчина скончался.

Вину в преступлении селянин полностью признал. Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения и вскоре будет передано в суд.

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# убийство , уголовное дело , Ялуторовский район

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