Ревнивый житель Ялуторовского района зарезал односельчанина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Ялуторовского района, подозреваемого в убийстве односельчанина, будут судить в Тюменской области, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 3 марта во дворе частного дома в с. Заводопетровское произошла ссора между двумя нетрезвыми мужчинами.

По словам обвиняемого, он приревновал к односельчанину свою бывшую сожительницу. Достав из кармана нож, нанес сопернику семь ударов в область груди. От полученных ран мужчина скончался.

Вину в преступлении селянин полностью признал. Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения и вскоре будет передано в суд.