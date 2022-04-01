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Насильника несовершеннолетней отправили в колонию на 13 лет

Происшествия, 14:03 26 апреля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменца, признанного виновным в изнасиловании несовершеннолетней, Калининский районный суд отправил в колонию на 13 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из приговора, мужчина 1994 года рождения проживал с приятелем на съемной квартире в дома по ул. Интернациональной. 26 февраля 2020 года приятель привез в квартиру молодую гостью, а сам уехал.

Девушка заночевала в квартире. Утром хозяин избил ее и несколько раз изнасиловал. Несмотря на попытки обвиняемого откупиться, мать девушки заявила о преступлении в полицию.

Как выяснилось, в 2015 году он уже был судим за изнасилование и неуважение к суду, но освобожден досрочно за примерное поведение. С учетом рецидива суд на 13 лет отправил насильника в колонию строгого режима

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# изнасилование , суд , уголовное дело

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