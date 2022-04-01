К ветеранам Великой Отечественной войны в Ишимском районе едет автопоезд здоровья

| Фото: Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Автопоезд здоровья курсирует по Ишимскому району в преддверии 9 Мая для ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, детей войны. Об этом сообщает областная больница № 4.

Пожилых людей на специализированном транспорте доставляют в сельские ФАПы, где их ожидают специалисты. В составе мобильного комплекса – маммограф, флюорограф и бригада специалистов.

Пациенты проходят исследования основных систем организма. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, опорно-двигательной и эндокринной системам.

Два ветерана Великой Отечественной войны, два узника фашистских концлагерей, два жителя блокадного Ленинграда, семь вдов погибших участников Великой Отечественной войны, 74 человека из категории "дети войны" и 93 участника трудового фронта прошли медобслуживание.