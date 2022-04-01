Мультимедийная выставка "НАТО и лидер альянса. Хроники жестокости" открылась в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мультимедийная выставка "НАТО и лидер альянса. Хроники жестокости" открылась в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история" 26 апреля.

Выставка дает осмыслить, сделать выводы и стратегические заключения относительно того, как должна развиваться Россия, какое у страны есть богатое наследие и какие возможности сегодня открываются.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, здесь представлены достоверные данные о том, как развивалось НАТО, о разработке плана Даллеса, какой ущерб военно-политический блок принес миру, прикрываясь понятными историями. "Благодаря музейным обществам, Министерству обороны РФ есть возможность увидеть, как все было. Сегодня как никогда важно, чтобы мы не питали иллюзий и не жили историями из каких-то непонятных нам информационных каналов, а все-таки опирались на историю, которую точно знаем. Выводы придется делать нам. Выставка поможет увидеть реалии того времени, то, что происходит сегодня. Для молодежи – это хорошая возможность окунуться в историю, которую проживали наши деды и отцы. Я видел несколько кадров о том, как позиционировали Советский союз – в виде спрута с газовыми трубами. Это было много лет назад, особо ничего не меняется. Выводы нам всем обязательно предстоит сделать", – сказал Андрей Пантелеев.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов считает, что на выставке обязательно должна побывать молодежь.

"Много ребят, которые либо плохо знают, либо вообще не знают истории. Так уж сложилось, что мы то ли по наивности, то ли по доверчивости поверили, что на Западе нас любят, подскажут, куда двигаться. Мы фактически забыли свою историю взаимоотношений со многими западными государствами, пошли в объятия, после остались разрушенными", - сказал он.

В историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени представлены материалы о бомбежках в Югославии, о Хиросиме и Нагасаки. Артюхов считает, что сейчас поток информации настолько большой, много материалов, сделанных западными "партнерами", что возникает путаница.

"Я бы хотел, чтобы увиденное заставило нас понять одну простую вещь – мир был конкурентным за ресурсы и людей, так это все и продолжается. Мы не должны быть наивными. Главное, чтобы наша молодежь поняла, что нужно учиться, овладевать новыми знаниями и делать страну сильной технологически и идеологически и тогда все люди будут спокойны", – заключил он.

Для почетных гостей и кадетов Тюменского президентского кадетского училища провели экскурсию. Методист исторического парка Дмитрий Казаков рассказал, что такое НАТО, для чего оно создавалось. "НАТО было создано в апреле 1949 года. В концепции было четко и ясно прописана идея, которую озвучил первый генсекретарь Североатлантического блока. Он сказал, что цель НАТО – сдерживание Советского Союза вне Европы, нахождение американцев в Европе. Сначала в организации этого блока участвовали 12 стран. Тут же НАТО начало расширяться", – пояснил Казаков.

Самый главный мотив выставки, по его словам, – показать то, что Советский Союз и современная Россия никогда не носили и не носят идей агрессии.

В залах на третьем этаже рассказывается о деятельности Североатлантического альянса, начиная с периода холодной войны и заканчивая современными событиями на Украине. На выставке экспонируются фотографии и мультимедийные материалы из собрания Государственного центрального музея современной истории России. Также они представлены Министерством обороны РФ, Центральным музеем Вооруженных сил, информационными агентствами ТАСС и "Россия сегодня".

Посетители могут увидеть фотографии и инфографику, иллюстрирующие участие НАТО в Балканских войнах, войнах в Ираке и Афганистане, конфликте в Сирии. Отдельно рассказывается о деятельности на Украине в настоящее время.

Экспозиция проработает в историческом парке на ул. Орджоникидзе до 30 июня. Посетить ее можно с 10 до 20 часов со вторника по воскресенье. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова