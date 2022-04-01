Тюменские дачные маршруты перейдут на расписание выходных дней в майские праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобусы до садовых обществ в майские праздники перейдут на расписание выходных в Тюмени. Изменения движения общественного транспорта с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая опубликовала администрация Тюмени.

На такое же расписание перейдет и общественный транспорт, направляющийся в спальные районы и в пригороды: деревни Тураева, Ожогина, Патрушева, Падерина, Дербыши, Дударева, поселки Московский, Источник, Андреевский и села Ембаево и Яр.

Уточнить расписание можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.