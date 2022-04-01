Лига безопасного интернета предложила делать сайты для детей на российской платформе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Использовать детские версии интернет-сервисов только российского производства, которые будут тщательно тестироваться перед запуском, предложила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, множество американских IT-гигантов адаптируют свою продукцию для детской аудитории. Однако контент на этих площадках и некоторые функции могут нанести вред ребенку. Самой спорной разработкой последних лет в Лиге считают YouTube Kids, запущенный еще в 2015 году. Этот сервис имеет яркий и анимированный дизайн, который удерживает юного пользователя, а также функцию автовоспроизведения. IT-компания недостаточно добросовестно подходила к модерации контента для детей. Алгоритм сервиса мог запустить несовершеннолетнему неприемлемый контент, рекламу диет, жестокие и сексуальные материалы.

"К сожалению, основная цель даже, на первый взгляд, невинных инициатив, направленных на создание комфортной и безопасной среды, — это получение прибыли. А в погоне за ней корпорации стремятся как можно сильнее привязать к себе пользователей, и дети, увы, слишком часто становятся легкими жертвами манипулятивного дизайна и недостаточной модерации. Нужно создавать для детской аудитории российские продукты, которые будут тестироваться перед запуском", — считает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.