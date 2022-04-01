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Тюменцев приглашают на мастер-класс по смешанным единоборствам

Спорт, 08:27 29 апреля 2022

архив Центр ММА г. Тюмень во ВКонтакте | Фото: архив Центр ММА г. Тюмень во ВКонтакте

Бесплатный мастер-класс по смешанным единоборствам пройдет в Тюмени 1 мая, сообщает городской департамент спорта и молодежной политики.

Занятия проведет действующий профессиональный боец лиги АСА Арсений Султанов. В рамках мастер-класса покажут: технику грэпплинга в ММА; ударную технику в стойке и партере; работу с клинча; работу у сетки.

Мастер-класс пройдет в клубе единоборств "Центр ММА" в 11 часов. Поучаствовать могут желающие старше 16 лет. Записаться можно по телефону +7-964-200-52-57.

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# смешанные единоборства

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