  • 27 апреля 202227.04.2022среда
  • USD72,7089
    EUR76,6670
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Музей "Городская дума" приглашает тюменцев на выставку "Честное пионерское"

Общество, 18:26 27 апреля 2022

Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

В тюменском музее "Городская дума" стартовала выставка "Честное пионерское", приуроченная к 100-летию пионерского движения, сообщают организаторы мероприятия.

На выставке тюменцы узнают историю тюменского, областного и всесоюзного пионерского движения, увидят знаки отличия, горн, барабан, школьные принадлежности. Также на выставке представлены предметы, иллюстрирующие историю становления пионерского движения в Советском Союзе, на территории Тюмени.

Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Выставка проходит по адресу ул. Ленина, 2. Она продлится до 30 июня. Вход свободный. Возрастная категория: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , музей Городская дума , Тюменская область

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 27.04.2022Тюменские кинологи рассказали школьникам о работе с четвероногими напарниками
18:26 27.04.2022Музей "Городская дума" приглашает тюменцев на выставку "Честное пионерское"
18:17 27.04.2022Семь тысяч человек пройдут с портретами своих героев на шествии "Бессмертного полка" в Тобольске
18:07 27.04.2022Туристов в Тюменской области в майские каникулы ожидает более 100 событий