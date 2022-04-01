Музей "Городская дума" приглашает тюменцев на выставку "Честное пионерское"

| Фото: Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

В тюменском музее "Городская дума" стартовала выставка "Честное пионерское", приуроченная к 100-летию пионерского движения, сообщают организаторы мероприятия.

На выставке тюменцы узнают историю тюменского, областного и всесоюзного пионерского движения, увидят знаки отличия, горн, барабан, школьные принадлежности. Также на выставке представлены предметы, иллюстрирующие историю становления пионерского движения в Советском Союзе, на территории Тюмени.

| Фото: Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Выставка проходит по адресу ул. Ленина, 2. Она продлится до 30 июня. Вход свободный. Возрастная категория: 0+.