  • 28 апреля 202228.04.2022четверг
  • USD72,8764
    EUR75,9224
  • В Тюмени 22..24 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменскую пару приговорили к восьми годам тюрьмы за сбыт мефедрона

Происшествия, 12:20 28 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37-летнего тюменца и его 25-летнюю сожительницу приговорили к восьми годам колонии строгого режима за покушение на сбыт мефедрона, сообщает прокуратура Тюменской области.

В мае 2021 года тюменская пара решила заняться сбытом наркотиков. 2 августа 2021 года они пошли раскладывать наркотики по тайникам Тюмени. На подозрительную пару обратили внимание сотрудники ППС. При обыске в карманах шорт мужчины полицейские обнаружили 14 свертков с запрещенными веществами. У девушки нашли телефон, на который она фотографировала места закладок. В тайниках и в их квартире полицейские нашли более 39 грамм мефедрона.

В отношении тюменцев возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Каждому из обвиняемых суд назначил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мефедрон , наркотики , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:20 28.04.2022Тюменскую пару приговорили к восьми годам тюрьмы за сбыт мефедрона
08:32 28.04.2022В Тюмени спасли шесть человек во время пожара в пятиэтажке
17:09 27.04.2022Жителя Увата отправили на четыре месяца в колонию за неуплату алиментов
15:59 27.04.2022Жителя Казахстана задержали в Тюменской области с 2,5 кг наркотиков