Тюменскую пару приговорили к восьми годам тюрьмы за сбыт мефедрона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37-летнего тюменца и его 25-летнюю сожительницу приговорили к восьми годам колонии строгого режима за покушение на сбыт мефедрона, сообщает прокуратура Тюменской области.

В мае 2021 года тюменская пара решила заняться сбытом наркотиков. 2 августа 2021 года они пошли раскладывать наркотики по тайникам Тюмени. На подозрительную пару обратили внимание сотрудники ППС. При обыске в карманах шорт мужчины полицейские обнаружили 14 свертков с запрещенными веществами. У девушки нашли телефон, на который она фотографировала места закладок. В тайниках и в их квартире полицейские нашли более 39 грамм мефедрона.

В отношении тюменцев возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Каждому из обвиняемых суд назначил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.