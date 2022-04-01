Предприниматель и общественный деятель Эдуард Омаров в новой книге рассказал о 17 подходах к усовершенствованию мира вокруг себя

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Презентация новой книги "Просто о сложном" предпринимателя, психолога и общественного деятеля Эдуарда Омарова прошла в Конторе пароходства 27 апреля. Читателю представлено 17 способов сблизиться с окружающими людьми и 17 подходов к усовершенствованию мира вокруг себя.

Участниками презентации издания стали более 100 человек, сообщает ТРО "Опора России".

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, Эдуард Омаров - пример достойного представителя региона.

"Каждое его выступление — это гордость за людей из бизнеса, которые живут и работают в Тюменской области. Этот пример позволяет всем остальным убрать стереотипы. Если ты предприниматель, то это не значит , что ты не можешь развиваться и быть успешным в чем-то другом", - сказал Пантелеев.

Книга "Просто о сложном" - философия успеха, сформированная на основе жизненного опыта и знаний автора. "Мы ежедневно совершаем тысячи действий и поступков. Мало кто действительно осознает, что он делает. С рождения у нас формируются привычки и большая часть поступков остается за гранью нашего сознания. Большинство поступает оптимально исходя из собственного опыта и знаний, опираясь на себя, но некоторые "готовые" с открытыми глазами и ушами прислушиваются к тому, что говорят другие, получают новые знания, применяя которые добиваются более эффективных результатов", - отметил Эдуард Омаров.

Презентация книги проходила в интерактивном формате. Автор вместе с гостями зачитывал некоторые фрагменты книги, задавал вопросы, тем самым раскрывал смысл написанного для всех присутствующих. Эдуард Омаров подчеркнул, что книга позволит решить множество вопросов, которые люди сами усложняют.

По окончании мероприятия все желающие смогли получить книгу с подписью автора. Всего 1 тысяча экземпляров издана в Тюменском Доме печати. Автор вложил собственные средства в этот проект.

"Просто о сложном" можно будет купить на полках местных книжных магазинов, а также в электроном виде на известных маркетплейсах.