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На 50 % увеличить выпуск продукции готов ситниковский молочный комбинат

Экономика, 14:18 28 апреля 2022

АО "Золотые луга" | Фото: АО "Золотые луга"

На 50% сможет увеличить выпуск готовой продукции при необходимости филиал компании "Золотые луга" молочный комбинат "Ситниковский".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заявила директор филиала по качеству Алёна Пинигина.

"Мы выпускаем практически всю линейку кисломолочной продукции: кефир, ряженку, ацидофилин, снежок, наринэ и йогурты, а также поставляем на прилавки молоко, масло, сыры и творог", - рассказала эксперт.

Молочная продукция компании производится только из натурального молока, добавила она. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует современным требованиям к производству молочной продукции. Сегодня "Ситниковский" способен принимать на переработку до 800 тонн молока в сутки.

Продукция представлена в Тюменской и Омской областях, поставляется на север региона и через сети – в Свердловскую область.

Инна Кондрашкина

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# Золотые луга , импортозамещение , молочная продукция

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